Bruna Biancardi curte dia de sol e evidencia barriga de gravidez em look confortável

Bruna Biancardi compartilhou registro em que aparece de top, evidenciando as novas curvas, e calça moletom

Grávida de Neymar Jr., Bruna Biancardi aproveitou a sexta-feira, 7, sol para renovar a vitamina D. À espera uma menina, que vai se chamar Mavie, a influenciadora apostou em um look confortável para começar o dia. A modelo surgiu de top, deixando a barriga em evidência, e calça moletom.

No último fim de semana, Bruna desembarcou no Brasil, depois de acompanhar a mudança de Neymar de Paris para Riade, capital da Arábia Saudita.

"Aproveitei que todo mundo ia vir pro Brasil para vir junto, ficar uns dias aqui com a minha família, com os meus dogs. Ver a família, os amigos, todo mundo. Estou com uma saudade de comer arroz e feijão... Feliz de estar aqui", contou nos Stories do Instagram.

Bruna Biancardi descreve rotina na Arábia Saudita

Recentemente, Bruna Biancardi apontou lado negativo de morar em um país com costumes completamente diferentes. "Não importa o horário, aqui normalmente tem trânsito", desabafou a empresária, mostrando um vídeo com fileiras de carros.

Bruna disse também tem adaptado o seu estilo à moda mais conservadora local. "Li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar. Com o passar dos dias vou descobrindo como tudo funciona. Sobre a roupa, pelo que entendi, estrangeiros não são obrigados a usar véu, mas precisamos cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo. Algo que é difícil para mim, porque estou grávida. Nem tudo cai bem", afirmou.

Quem é Bruna Biancardi?

Bruna Biancardi já era famosa nas redes sociais antes do namoro com Neymar, mas viu os holofotes aumentarem desde que as especulações sobre o relacionamento com o jogador de futebol começaram, ainda em 2021. Aos seus mais de 7 milhões de seguidores, a modelo compartilha fotos e vídeos de viagens, looks, trabalhos e treinos.