Grávida, Bruna Biancardi usa vestido com fenda profunda na perna

Grávida do primeiro filho com Neymar Jr, Bruna Biancardi usa look luxuoso para evento na França e exibe a perna torneada ao usar vestido com fenda

Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (29) usou suas redes sociais para mostrar um pouco de seu look para lá de luxuoso usado durante sua passagem pela cidade de Cannes, na França, onde acontece o famoso festival de cinema internacional.

“Meu maior sonho”, escreveu a modelo na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Bruna aparece usando um vestido de fenda, de um ombro só, que possui uma manga bufante, na cor preta. A influenciadora ainda posou com a mão na barriguinha de grávida na qual espera seu primeiro filho com o jogador de futebol Neymar Jr.

Os comentários foram inundados de elogios para a futura mamãe. “Linda mamãe”, escreveu uma internauta. “Eu não estava esperando essas fotos perfeitas”, exaltou uma outra pessoa. “Como pode ser tão linda, Deus a abençoe", exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Bruna Biancardi.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital Bruna Biancardi mostrando seu look para o festival de Cannes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Bruna Biancardi atrai os olhares no tapete vermelho de Cannes:

À espera do nascimento do primeiro filho, Bruna Biancardi marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, no último domingo, 21. Ela atraiu todos os olhares ao aparecer deslumbrante no evento internacional com um vestido com bordados dourados que evidenciou a sua barriguinha de grávida. Confira o look!