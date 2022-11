Bruna Biancardi arranca elogios com vestido azul em Nova York

Influenciadora Bruna Biancardi deixa seguidores babando ao aparecer em novas fotos da sua viagem pelos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 21h09

Nesta segunda-feira, 31, a influenciadora Bruna Biancardi (28) decidiu encantar seus seguidores com novas fotos de sua viagem por Nova York, nos Estados Unidos. A morena apareceu com um vestido chamativo saindo do carro.

“NYC nights! Toda de @carmensteffens em uma das noites que passei nessa cidade tão linda! As alças de corrente e o tecido com acabamento brilhante foram o match perfeito”, escreveu Bianca, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

A gata apostou em um vestido todo azul que vai até seu pé, mas que uma de suas pernas à mostra. O look chique deixou seus seguidores babando na beleza da influenciadora, arrancando elogios de todos.

“Deusaaaa”, escreveu uma seguidora. “Que mulher!”, exaltou outra. “Meu deus que mulher é essa! Quero carona nesse look muso”, disse uma terceira. “Você combina com NY, você simplesmente estava radiante nessa viagem”, exclamou outra seguidora da morena.

Veja a publicação de Bruna Biancardi em novas fotos em Nova York:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



