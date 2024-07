Britney Spears terminou namoro porque se sentia usada pelo ex, diz site

A cantora teria colocado um ponto final no relacionamento com Paul Richard Soliz; Britney Spears estava em um relacionamento há cerca de um ano

Após uma série de rumores, Britney Spears confirmou recentemente que terminou com Paul Soliz, com quem estava em um relacionamento há cerca de um ano. A eterna Princesinha do Pop teria colocado um ponto final no relacionamento quando percebeu que estava sendo usada pelo ex-namorado.

Segundo o TMZ, Britney teria terminado o relacionamento há um mês, quando percebeu que Paul estava com ela apenas para tirar vantagem da fama e do dinheiro da artista para levar uma vida luxuosa. Eles se conheceram em 2022 após a artista terminar o casamento com Sam Asghari, quando ela contratou Paul para trabalhar em afazeres domésticos na casa dela, mas os dois acabaram se apaixonando.

Ao anunciar o rompimento, a cantora acusou o ex-namorado de permitir que paparazzi tirassem fotos dos dois ao abaixar a janela do banco do passageiro do carro enquanto a cantora chorava.

Ainda segundo o TMZ, Paul não é visto com bons olhos por pessoas ligadas a Britney, e a diva pop já teria avisado os seguranças que trabalham para ela que o ex não é bem-vindo na casa dela e que a entrada dele no imóvel não deve ser permitida. Os amigos da artista estariam aliviados que ela finalmente terminou o namoro e finalmente percebeu quem o ex-namorado realmente.

A cantora falou sobre o status de relacionamento no último domingo, 07, em suas redes sociais, ela garantiu que o coração não pertence a ninguém e frisou que não pretende se envolver tão cedo novamente. "Solteira pra car*lho!!! Eu nunca ficarei com outro homem enquanto eu estiver viva!!!", disse Britney na legenda de uma publicação no Instagram

Britney Spears se reconcilia com seus filhos após afastamento, diz jornal

Após anos vivendo uma relação conturbada, a cantora Britney Spears finalmente está bem com seus filhos, Sean, de 18 anos, e Jayden, de 17, frutos de seu antigo relacionamento com Kevin Federline. Segundo o jornal Daily Mail, a diva pop está em contato com seus filhos desde fevereiro deste ano.

Os meninos haviam se mudado com o pai para o Havaí no início do ano, e foram sem sequer se despedir da mãe. Os três estavam com a relação estremecida e haviam cortado contato há algum tempo, mas as coisas finalmente voltaram ao normal.