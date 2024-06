Britney Spears se reconcilia com seus filhos após afastamento, diz jornal

Após seu afastamento e sua relação conturbada, Britney Spears se reconcilia com seus filhos, Sean e Jayme Federline; saiba mais!

Após anos vivendo uma relação conturbada, a cantora Britney Spears finalmente está bem com seus filhos, Sean, de 18 anos, e Jayden, de 17, frutos de seu antigo relacionamento com Kevin Federline. Segundo o jornal Daily Mail, a diva pop está em contato com seus filhos desde fevereiro deste ano.

Os meninos haviam se mudado com o pai para o Havaí no início do ano, e foram sem sequer se despedir da mãe. Os três estavam com a relação estremecida e haviam cortado contato há algum tempo, mas as coisas finalmente voltaram ao normal.

Segundo uma fonte próxima da cantora, as coisas estão "totalmente de volta aos trilhos" e Britney realiza viagens secretas ao Havaí para se encontrar com Sean e Jayden. Os encontros estão sendo organizados por Spears como uma tentativa de 'curar feridas' do passado.

Os três haviam cortado contato em 2022, quando os meninos pararam de responder às mensagens de Britney. Eles também não compareceram ao casamento da mãe com Sam Asghari em 2022, logo após ela ser liberada de sua tutela.

Britney Spears falou sobre o afastamento dos filhos

Em agosto de 2022, Britney Spears publicou uma carta aberta, onde falou pela primeira vez sobre o afastamento de seus filhos, Sean e Jayme Federline. Ela começou falando sobre amenidades, da rotina em sua casa nova, mas logo tocou no assunto dos filhos: "[...] É difícil pra mim deixar de lado as coisas que eu realmente amo… Como meus filhos. A situação deveria ter sido 100% tratada de forma privada e definitivamente não online!", escreveu ela na primeira página da postagem.

Em seu Instagram, a loira conta que os meninos a visitaram algumas vezes, mas se trancaram no quarto e foram ficando cada vez mais distante: "Sim, eu sei que os adolescentes são difíceis de lidar, ainda mais nessa idade… Mas vamos lá, há diferença de ser grosseiro e ser odioso… Eles me visitavam, entravam pela porta, iam direto para o quarto deles e trancavam a porta. Porta! [....] Eu fiquei me questionando porque eles vêm me visitar se eles nem me visitam! Mas eu nunca disse isso porque tenho que ser bondosa!", afirmou ela.

"Eu sempre tentei e tentei, e talvez por isso eles pararam de vir aqui! Eu queria que eles me amassem tanto que eu poderia ter exagerado! [...] não consigo processar como dediquei 20 anos da minha vida a essas crianças. Tudo era sobre eles! Para eles me tirarem o fôlego... Nenhuma terapia ou senso de adoração pode consertar meu coração! Eu terei traumas para sempre e eu sei disso, eu aceitei...", detalhou ela no texto.

A cantora ainda acha que é tudo uma conspiração para que ela fique alterada psicologicamente, fazendo acusações ao pai de seus filhos: "[...] Ele quer revisitar meu passado com aquela careca e voltar para aquele momento difícil da minha vida! Isso foi há quase 20 anos… O jogo deles não funciona mais! Naqueles anos de tutela, eu tive que me tornar uma santa de mer** com a dor que tive que suportar mantendo minha boca fechada enquanto eles literalmente tiravam minha feminilidade de mim! Eu compensei os erros do passado e mais nesse tempo", desabafou. "Eu terei traumas para sempre e eu sei disso, eu aceitei… Seria preciso um milagre para consertar o meu coração e não apenas um milagre, talvez 3!", finalizou ela.