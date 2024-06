Britney Spears se encontra com ex-noivo em viagem a Las Vegas

Reencontrando pessoas de seu passado após o fim de sua tutela, Britney Spears se encontra com ex-noivo durante viagem a Las Vegas; saiba mais!

A cantora Britney Spears está se reencontrando com diversas pessoas de seu passado após o fim da tutela de seu pai. Na semana passada, a artista se encontrou com seu ex-noivo, o ator e produtor Jason Trawick, durante uma viagem a Las Vegas. As informações são do site TMZ.

Segundo o veículo, Britney e seu irmão mais velho, Bryan Spears, teriam entrado em contato com o ex-noivo da Princesa do Pop para "avisá-lo que estariam na cidade e que adorariam conversar". Jason, por sua vez, aceitou o convite e o trio se encontrou no Resorts World Las Vegas.

No entanto, a intenção do reencontro não teria sido romântica. De acordo com fontes próximas à cantora, Britney e Jason teriam tido uma "esperança cautelosa" sobre uma reconciliação de amizade, mas que ambos não têm a intenção de tornar isso um relacionamento novamente.

Britney Spears e Jason Trawick viveram um romance entre 2009 e 2013, sendo que o casal ficou noivo em 2011. Durante o relacionamento, o ator apoiou a cantora em momentos conturbados de sua vida, principalmente no início da tutela da cantora. Após o término, os dois permaneceram amigos.

Getty Images

Britney Spears pode voltar à tutela de sua família, diz site

Em 2021, a Britney Spears foi liberta da tutela de seu pai, Jamie Spears, após 13 anos. Porém, a cantora corre risco de voltar a ficar sob os cuidados de sua família após piora em sua saúde mental. Segundo o site TMZ, fontes próximas a ela dizem que ela pode machucar a si ou pessoas próximas, e a única opção de ajudá-la seria voltar ao regime anterior.

Segundo reportado pelo veículo em abril deste ano, Britney estaria em 'sério perigo' mental e financeiro desde o fim da tutela. Com isso, ela está 'completamente disfuncional' sem a supervisão de um responsável, e agora, eles informam que ela supostamente não estaria tomando seus remédios para estabilidade mental, e teria começado a abusar de álcool e drogas.

De acordo com as fontes entrevistadas pelo TMZ, o fim da tutela foi um grande erro para a saúde de Britney Spears. Com isso, uma nova tutela poderia ser uma forma viável de ajudar a artista a melhorar sua vida novamente. No entanto, eles reconhecem que Jamie Spears não era a pessoa certa para comandar a tutela. "Principalmente porque ela passou a não gostar dele intensamente", disseram.

Eles ainda citaram a suposta briga entre a Princesa do Pop e seu atual namorado, Paul Soliz, em hotel de Los Angeles. Na ocasião, a polícia foi acionada pelos vizinhos do quarto, que ouviram os dois se envolverem em uma briga após passarem a noite bebendo.