Britney Spears é agredida por segurança de astro do basquete, aponta site

De acordo com o TMZ, segurança de Victor Wembanyama, novato da NBA, teria agredido cantora Britney Spears

Que noite tensa! De acordo com o site de fofocas norte-americano TMZ, a cantora de 41 anos de idade, Britney Spears, teria sido agredida na última noite de quarta-feira, 5. Ao que tudo indica, um segurança do francês Victor Wembanyama, novato da NBA cotado para ser um dos maiores futuros do basquete, deu um tapa na cara da artista, que apresentou queixa na polícia.

Segundo o periódico, a agressão teria acontecido no restaurante Catch, no ARIA Hotel, perto das 20h30 do horário local. Britney foi jantar no estabelecimento acompanhada do marido, Sam Asghari, junto de outras duas pessoas. Ao notar a presença de Victor, a cantora teria se aproximado e dado um tapinha nas costas do atleta, no ombro direito.

“Dizem que ela é fã e foi até ele para perguntar se poderiam tirar uma foto juntos”, contou o site. De acordo com fontes, o Diretor de Segurança do San Antonio Spurs, time pelo qual o francês vai jogar na próxima temporada, desferiu um tapa com as costas da mão, fazendo com que Britney caísse no chão.

Após a agressão, a cantora se recompôs e foi para sua mesa. Um tempo depois, quando notaram que se tratava de Britney Spears, o segurança se dirigiu à sua mesa e se desculpou. “Você entende como é quando está sendo cercado por fãs”, teria falado o profissional.

Então, a equipe de segurança de Britney teria conversado durante um tempo com o segurança de Wembanyama. Depois, a equipe da artista registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Metropolitano, alegando agressão. Victor não se pronunciou sobre o acontecido até o momento.

Algumas fontes revelaram ao TMZ que realmente vai haver uma investigação criminal e que estão levando o incidente “tão sério quanto um ataque cardíaco”. A fonte ainda contou que o caso provavelmente será encaminhado ao D.A., mesmo que isso não signifique que acusações criminais serão apresentadas.

