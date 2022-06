Britney Spears assina acordo pré-nupcial com Sam Asghari

Britney Spears e Sam Asghari assinaram acordo pré-nupcial milionário de R$ 300 milhões, afirma o TMZ

Redação Publicado em 14/06/2022, às 09h08

Britney Spears (40) e Sam Asghari (28) firmaram um acordo pré-nupcial que prevê que o modelo não terá direito a nada do que a cantora acumulou em sua vida até o momento, afirma o TMZ.

Ainda de acordo com o portal, a estrela do pop conta com um patrimônio atual de US$ 60 milhões (equivalente a R$ 300 milhões de reais), com chance de aumentar esse valor, com o lançamento de um novo álbum, turnê e um contrato milionário para escrever um novo livro.

Britney Spears e Sam Asghari assinaram acordo pré-nupcial milionário:

O acordo pré-nupcial estabelece que, se o casamento entre a artista e o ator não der certo, a cantora estará com o seu patrimônio financeiro garantido, sem nenhuma alteração.

A situação até chegou a ser ironizada pelo companheiro da loira, que disse que o acordo era para proteger seu patrimônio. "Obrigado a todos que estão preocupados com o acordo pré-nupcial! É claro que estamos recebendo um acordo pré-nupcial para proteger meu jipe", brincou ele.

A cerimônia, que aconteceu na última semana, 10, na mansão do casal, contou com a presença de várias celebridades, como Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez e outras estrelas.