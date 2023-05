Briga intensa toma conta de set de filmagens de filme de Larissa Manoela

Atriz Larissa Manoela fica em meio a briga generalizada durante filme que está gravando

Na última segunda-feira, 22, a atriz Larissa Manoela (22) se deparou com o set de filmagens de seu filme Traição Entre Amigas ser tomado por uma confusão generalizada. Enquanto gravava nas ruas de Curitiba, no Paraná, um adolescente tenta se aproximar da artista com uma caixa de doces, mas é violentamente empurrado pelo segurança.

A cena causou uma revolta geral nas pessoas que estavam na produção cinematográfica. Após ser empurrado e cair no chão, o jovem viu sua mercadoria ser derrubada junto com ele. Porém, sem se intimidar, se levantou rapidamente para confrontar o homem que o agrediu. Nas imagens, pode-se ver outra pessoa que aparece para defender o vendedor, aumentando ainda mais a tensão do set.

Então, Larissa e sua colega de elenco ficam paradas observando, enquanto tudo se desenvolve, esperando o fim da confusão, para que as gravações possam ser retomadas. Após todos que estavam no local começarem a ter sua atenção atraída, a briga repercutiu nas redes sociais, com muitos internautas indignados. Até o momento, a equipe de produção do filme não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

"Para que essa violência com o garoto? Desnecessário, dava para tirar ele tranquilamente sem essa ignorância. Que palhaçada viu, e ainda fala que é pago para isso", disparou um usuário. "Triste por que ele foi tão inocente e levou um empurrão", comentou um outro.

