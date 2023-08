Brasileiro de Grey's Anatomy, Eduardo Muniz relaciona greve em Hollywood ao Brasil: 'Piores'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator contou sobre novo projeto com roteirista brasileiro de Grey's Anatomy

Conhecido por estrelar um episódio da série Grey's Anatomy, o ator brasileiro Eduardo Muniz (44) precisou congelar novos projetos em maio deste ano. Morando nos EUA, ele faz parte da greve dos atores em Hollywood e explicou à CARAS Brasil como o movimento tem afetado o Brasil.

"Eu sou do SAG [sindicato dos atores] há nove anos e estou bem engajado. [A greve] está gerando no Brasil um movimento para terem direitos que não existem, principalmente em relação aos direitos conexos. O Brasil é um dos piores com essa lei", afirma o brasileiro de Grey's Anatomy .

Muniz explica que a greve diz respeito aos direitos relacionados à exibição de produções em plataformas de streaming. Uma vez que não são compartilhados dados de audiência, os artistas afirmam que não recebem os ganhos residuais condizentes com a popularidade de seus trabalhos.

Leia também:Katherine Heigl fala sobre sua saída polêmica de Grey's Anatomy

"Pelo Grey’s Anatomy eu ganho pela primeira exibição na TV, e teria que ganhar por cada vez que o episódio é exibido no mundo. Mas, eles pegam o episódio e colocam no streaming, então agora não tem mais como saber quantas vezes passou ou quantas pessoas viram."

Além disso, segundo o site internacional Variety, a greve dos atores e roteiristas também reinvidica aumento de salários, regulamentação de uso de Inteligência Artificial, limitação de testes de elenco pré-gravados, aumento de pensões e planos de saúde e atualização de períodos de contrato.

O brasileiro acrescenta que paralisou suas produções em maio deste ano, devido à greve. No Brasil, Muniz levava uma grande carreira no teatro, escrevendo, dirigindo e atuando em peças, mas optou por deixar o país para se dedicar à sua família, e não se tornar um pai ausente.

Hoje, casado com a atriz brasileira Bia Borinn, ele é pai de Matteo (4) e Miguel (11). Com os filhos mais velhos, Muniz conta que conseguiu se dedicar a outros trabalhos. Recentemente, ele trabalhou com sua voz para um personagem do jogo Fortnite, e acumula dois projetos na manga.

Ao lado de Beto Skubs, brasileiro roteirista de Grey's Anatomy, o ator prepara uma série de comédia romântica chamada Singular, baseada na série inglesa Tempo de Comédia. Além disso, ele também escreve um longa-metragem de ficção científica intitulado Caine, e tem um projeto de palestras sobre criatividade com a Globo.

Muniz conta que, antes da greve, estava acostumado a fazer cerca de 10 testes por semana. "Sou uma pessoa fascinada por história, não importa se é para dirigir, escrever ou atuar". Apesar disso, ele revela que uma de suas maiores saudades do Brasil é poder atuar em português. "A gente tem que trabalhar 10 vezes mais."

CONFIRA FOTOS DE EDUARDO MUNIZ EM GREY'S ANATOMY: