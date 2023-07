Bradley Cooper ‘está incomodado’ em meio ao romance de Tom Brady e sua ex

Apesar do término em 2019, Bradley Cooper e a modelo russa seguem amigos e criam a filha de seis anos

Parece que Bradley Cooper também não está nada feliz com o novo relacionamento da ex-esposa, assim como Gisele, o ator estaria incomodado com o novo romance de Tom Brady e Irina Shayk.

O ator viveu um relacionamento de quatro anos com a modelo russa com quem teve sua filha, Lea, de 6 anos. Os dois romperam de vez em 2019, mas foram vistos várias vezes juntos depois da separação, inclusive, até rumores de que o casal teria reatado.

Mas agora, a situação pode ser outra. Na segunda-feira, 25, veio à tona a notícia de que Irina e Tom Brady, ex-marido de Gisele, passaram o final de semana juntinhos e têm construído um romance mais sério.

“Dizer que ele não está incomodado com isso seria uma mentira”, disse uma fonte ao Daily Mail. “Ele tem saído com Irina e tem muito amor por ela”, continuou a pessoa.

“Ela é a mãe de sua filha – e elas são suas duas mulheres favoritas no mundo. Ele sente que, pela primeira vez, ela conheceu alguém que tiraria seu coração dele para sempre”, explicou. A fonte ainda disse que o ator estava “em conflito” porque “namorou outras mulheres” desde o rompimento.

“Tom é muito capaz de ser um pai e marido muito dedicado. Isso é o que afeta Bradley”, finalizou a fonte.

A modelo brasileira também não gostou nem um pouco da notícia de que seu ex-marido, já estaria vivendo um novo romance com a top model russa Irina Shayk após o divórcio deles em outubro do ano passado.

As informações foram publicadas pelo TMZ nesta segunda-feira, 24, e afirmaram que Gisele "não está nada feliz" com a notícia de que Tom está namorando Irina. A 'bomba' veio poucos dias depois do aniversário de Gisele, que foi celebrado em 20 de julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Conheça Irina Shayk, modelo apontada como possível affair de Tom Brady

Irina Shayk é uma modelo russa de 37 anos de idade. na moda, foi capa de inúmeras revistas, outdoors de marcas famosas, campanhas publicitárias e chegou até a ser angel da Victoria’s Secret. No ano de 2010, viveu um relacionamento com o jogador de futebol do Al-Nassr e craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, que estava no Real Madrid na época.

Irina acumula uma ampla rede de fãs, contando com 22 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram.