Boninho se encontra com Bianca Andrade e chef participante do Masterchef em almoço

O diretor Boninho postou um clique ao lado de Bianca Andrade e da chef Heaven Delhaye

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 17h28

Nesta sexta-feira, 1, Boninho (60) compartilhou em seu Instagram um clique de um encontro que teve com a ex-BBB Bianca Andrade (27) no almoço.

O diretor do Big Brother Brasil postou uma selfie com a influenciadora e participante do BBB 20, conhecida como Boca Rosa e com a participante da terceira temporada do “Masterchef Profissionais”.

“Encontro chique no almoço com a minha amiga Bianca e a chef Heaven”, escreveu Boninho na legenda de seu post.

A empresária e mãe do pequeno Cris(11 meses) comentou na publicação e escreveu: “Que delícia de encontro”.

Os fãs de Boninho e de Boca Rosa adoraram o encontro! “Encontro de milhões”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Avisa que são os maiores”.

