Boninho posta registros de almoço com a família: ''Sempre bom''

O diretor Boninho compartilhou um clique ao lado do pai, da esposa e do irmão

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 15h50

No último domingo, 26, Boninho (60) aproveitou o almoço na companhia da sua família e, claro que os registros ganharam uma publicação especial nas redes sociais.

No perfil do Instagram, o diretor da TV Globo compartilhou um clique ao lado do pai Boni, e uma segunda foto com a esposa, Ana Furtado (48), e o irmão Bruno Boni.

"Sempre é bom curtir a família! Almoço de domingueira! Lou, papai, @brunoboni e meu amor @aanafurtado", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs elogiaram o momento em família. "Maravilhosos", disse Ary Fontoura; "Maravilha!!! Acho que conheço esse sofá…", brincou Tadeu Schmidt; "Domingo em família é tudo!", declarou uma internauta.

CONFIRA O ALMOÇO DE BONINHO