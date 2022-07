Boninho passeia no shopping ao lado de Ana Furtado e a filha Bella

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho aproveitou sua tarde indo ao shopping com a esposa Ana Furtado e a filha Bella

Redação Publicado em 29/07/2022, às 20h19 - Atualizado às 20h20

Nesta sexta-feira, 29, Boninho (61) foi fotografado passeando no shopping ao lado da esposa Ana Furtado (48) e a filha Bella (15).

A família passou em um restaurante no shopping localizado no Rio de Janeiro. Bella tomou um café com amigas e Boninho também foi visto passeando com amigos.

Recentemente, o casal comemorou os 15 anos da filha com uma bela homenagem nas redes sociais. “Hoje é dia dessa minha filhota linda”, escreveu Boninho em seu Instagram.

Boninho e Ana também apareceram juntos em selfies descontraídas lado a lado. Em seu Instagram, a participante da Dança dos Famosos ainda se declarou para o marido.

Boninho e Ivete!

Recentemente, Boninho parabenizou Ivete Sangalo (50) em seu mais novo trabalho de sucesso na Rede Globo.

O diretor do BBB mandou um bilhete para a apresentadora do novo programa Pipoca da Ivete, que vai ao ar nos domingos.