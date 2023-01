Boninho deixa a descrição de lado ao posar para selfie em shopping no Rio de Janeiro

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho foi flagrado em shopping luxuoso no Rio de Janeiro

Na tarde desta sexta-feira, 20, Boninho (61) deixou a descrição de lado ao ser flagrado pelos corredores do shopping Village Mall, enquanto deixava o restaurante Naga, localizado no Rio de Janeiro.

Vestindo uma camiseta preta e uma calça jeans da mesma cor, o diretor do Big Brother Brasil, se mostrou bastante acessível ao posar com alguns fãs no local. O marido de Ana Furtado (49), esbanjou simpatia ao ser abordado por um popular no local e até posou para algumas selfies.

Ainda na última semana, o diretor do reality foi visto no mesmo local curtindo um momento de lazer com a esposa, e a filha, Isabella, de 15 anos.

VEJA AS FOTOS DE BONINHO NO SHOPPING:

Foto: Edson Aipim / AgNews

Foto: Edson Aipim / AgNews

Foto: Edson Aipim / AgNews

Eita

Nos últimos dias, a cantora Lexa (27) usou as redes sociais para falar sobre um assunto polêmico e revelou a quantidade de cigarros que o marido, MC Guimê (31), tem fumado no BBB 23.

Após bronca de Boninho na casa mais vigiada do Brasil, a funkeira explicou por que o cantor está fumando tanto no confinamento. Segundo ela, a falta de atividades pode causar ansiedade no brother.

"Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando BEM MAIS lá! Acho que é porque não tem nada pra fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça", escreveu Lexa.