Boninho chora em novo vídeo; entenda o que aconteceu

Boninho, o diretor do BBB 24, não segurou a emoção ao ter um pedido atendido pela Globo e dividiu o momento com os seguidores

Boninho não segurou a emoção ao receber um presente especial da equipe do Acervo da TV Globo. Em seu perfil no Instagram, o diretor do Big Brother Brasil 24 postou um vídeo contando que teve um pedido atendido.

"Eu tenho uma relação enorme com a Globo, eu praticamente nasci na Globo, e bateu uma saudade de algumas coisas que eu vivi lá dentro, desse passado todo, de tudo que aconteceu. E eu falei com o Paulo Rabello se eu conseguiria ter para minha lembrança fitas que a gente gravava... E aí a galera da Globo me mandou esse presente, o pessoal do acervo separou umas fitas para mim", contou o marido de Ana Furtado.

"Acabei de ganhar um presente lindo que me tocou muito do time de tecnologia da Globo, a galera do acervo Globo, meu parceiro Paulo Rabello e meu querido Raymundo Barros. Fiquei mega emocionado com o carinho de vocês", escreveu Bonhinho na legenda do primeiro post.

Depois, ele mostrou as fitas enviadas pela equipe da Globo e agradeceu. "E as fitas chegaram!!! Olha que lindo!!! Valeu Acervo Globo", disse ele na segunda publicação.

Confira os vídeos:

Ex-sister alfineta elenco de famosos eleito por Boninho

A ex-participante do Big Brother Brasil 10, Lia Khey, que ficou conhecida por ter se tornado um meme de sua edição, ressurgiu em público para opinar a respeito dos novos participantes do reality show da Globo. A atriz e artista plástica criticou a escolha do elenco de celebridades feita pelo diretor do reality show da Globo, Boninho.

Lia, que participou da versão ‘raiz’, que contava apenas com anônimos no programa e não integrava o grupo de 'Camarotes', apontou que o diretor tem errado em suas escolhas: "Acho que ele [Boninho] tá mais errando, que acertando", a artista plástica alfinetou a seleção de participantes famosos deste ano em conversa com o Portal Terra.