Bombeiro da Eliana realiza sonho da esposa e fala sobre aventuras sexuais

O famoso "Bombeiro da Eliana", Yuri Bonotto, contou que presentou a esposa Leo Escobar com algo que era seu sonho há anos: o silicone nos seios.

"Sempre foi um sonho dela ter silicone há anos, mas tinha muito medo. Esse ano resolvi fazer uma surpresa. Falei que ia levar ela em uma loja e quando ela viu estava indo na clínica para pagarmos as próteses. Ela ficou muito feliz, colocou até nome nos novos filhos (Dolce e Gabbana). Foram 375 ml em cada", contou.

"Faz 15 dias que ela está se recuperando. Eu que estou subindo pelas paredes, pois tem que ficar sem relação por 30 dias”, lamentou.

Ele contou como a esposa lida com o assédio por parte das mulheres. "Ela até vai comigo nos eventos fora da capital para fazer meus vídeos e minha assessoria. É super tranquila , tem jogo de cintura ela comenta em todas minhas fotos coisas do tipo: 'esse aí é meu" (risos). Nas baladas, já teve uma vez que uma menina passou do limite e ela teve que se impor", disse sobre as outras mulheres o cobiçando.

“Temos um relacionamento de nove anos e já abrimos para aventuras juntos , já saímos com outras juntos… Mas tudo juntos sempre", confessou.

