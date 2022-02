Bob Saget, astro de 'Três é Demais', morreu de traumatismo craniano, diz família

A família de Bob Saget divulgou a causa da morte do ator um mês depois da tragédia

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 09h25

O ator e comediante Bob Saget, conhecido por seu papel em 'Três é Demais', morreu em janeiro de 2022 em decorrência de um traumatismo craniano.

Em nota divulgada pelo site de notícias E!, a família revela que o ator "bateu a nuca acidentalmente, mas pensou são ser nada grave e foi dormir em sequência".

A família do ator também se pronunciou e destacou que Bob Saget não fez uso de drogas ou álcool antes de morrer.

"Agora que temos as conclusões finais da investigação das autoridades, achamos apropriado que os fãs ouçam essas conclusões diretamente de nós". continuou.

Ainda no comunicado, a família destacou e pediu para os fãs do ator e comediante se lembrarem de Bob Saget com amor.

O ator foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, onde tinha apresentações de sua turnê marcadas.