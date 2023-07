Bissexual, MC Rebecca desabafa sobre preconceito: "Querem dar palpite"

Em entrevista à CARAS, Rebecca comentou sobre diversidade e como usa sua voz para ajudar a comunidade LGBTQIA+

A cantora Rebecca (25) faz parte da geração de artistas que levantam a bandeira da comunidade LGBTQIAP+ com muito orgulho e sem medo de críticas. Mas apesar de ser abertamente bissexual, a famosa afirmou que sua sexualidade ainda é alvo de muito preconceito.

Em entrevista à CARAS Brasil, a carioca, que há alguns meses terminou o relacionamento com Lucas Godinho, lamentou o fato das pessoas não entenderem a diversidade dentro da própria comunidade.

"Cada pessoa vivencia sua bissexualidade de uma forma diferente. O problema é que as pessoas querem dar palpite até nisso. Me entristece ver que isso ainda existe", declarou a artista, que no último mês lançou a música AEIOU, em parceria com Pabllo Vittar e Vivi Wanderley.

Destaque no cenário pop brasileiro, Rebecca contou que faz questão de sempre usar sua voz e visibilidade para lutar contra o preconceito. Além disso, ela conta que suas canções são importantes para promover a representatividade de todos os corpos.

"Frente a esses ataques, eu faço o meu trabalho e luto para que minha música alegre e acolha a comunidade. Canto sobre a liberdade, desejos, me mostro livre e é assim que quero incentivar meu público. Todas as letras da sigla importam, tem seus espaços e merecem visibilidade ", contou a ex-participante do De Férias com o Ex Celebs.

Recentemente Rebecca acabou sendo alvo de um boato sobre estar namorando com a influenciadora Lorena Maria. As duas foram vistas curtindo uma festa juntas, provocando vários comentários dos internautas.

Mas apesar das especulações, Rebecca garante que está solteira e comprometida com seu trabalho. "Estou solteira, muito bem resolvida. Acho que meu único relacionamento sério atualmente é com o meu trabalho (risos)", disparou ela, que não se importa com os comentários e ou curiosidade dos fãs.

"Sobre a minha vida pessoal, eu não me preocupo muito com isso não. Como o nome já diz, é pessoal. Eu só compartilho e mostro o que eu me sinto confortável. Não vou me expor sem necessidade", declarou.