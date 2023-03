Biquíni de Deborah Secco gera polêmica e atriz é criticada: "Perde a elegância"

É mole? Biquíni usado por Deborah Secco gera polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (13)

A atriz Deborah Secco sofreu ataques nesta segunda-feira (13) ao publicar um clique usando um biquíni minúsculo na cor preta. É que alguns fãs não gostaram da estrela estar repetindo a peça em várias aparições na praia.

Isso mesmo: eles pediram para a atriz trocar o biquíni. "Está na hora de mudar o biquíni nas fotos", afirmou um. "Escrevi isso, só usa esse e por sinal muito minúsculo . Perde a elegância", disse outro.

Rapidamente, seguidores da atriz saíram em defesa da global. "Sério que você tá preocupado com isso? O que ela mais deve ter na vida deve ser biquínis, quem não pode repetir sou eu que sou pobre", comentou um. "Um mulherão desse e o cabra preocupado com biquíni", alfinetou outro.

"Aposto que ela tem máquina de lavar e de secar, e dinheiro pra comprar outros. É só não seguir, não comentar! Quem tem que gostar do biquíni que ela veste é ela e não você", disse outro.

Nas fotos, ela apareceu tomando sol na areia usando uma roupa de banho preta de modelo bem pequeno. Vestindo as peças mínimas para cobrir apenas o necessário, a famosa roubou a cena no local com suas curvas esculturais. De óculos escuros e boné, ela quase não mostrou o rosto enquanto renovava o bronzeado com ousadia. "Domingo", mostrou como foi seu dia de folga curtindo o sol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Que look é esse? Deborah Secco deixa barriga toda de fora em combinação diferente

A atriz Deborah Secco montou um look bem estiloso para sair de sua casa nesta terça-feira, 28. Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma selfie no hall de seu apartamento e exibiu as escolhas ousadas que fez para o dia. De cropped preto e uma saia verde de cintura baixa, Deborah Secco deixou sua barriga torneada à mostra com estilo ao combinar as peças com um chinelo estampado e uma bolsa preta diferente. "Partiu", disse ela no clique. Veja fotos do look aqui.