Biografia de Domingos Montagner é lançada em homenagem à trajetória do ator

Ator Domingos Montagner, falecido em 2016, teve sua história contada em livro do jornalista Oswaldo Carvalho

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 10h16

A biografia do ator Domingos Montagner (1962-2016), Domingos Montagner - O Espetáculo Não Para, será lançada nos próximos dias.

Escrito pelo jornalista Oswaldo Carvalho, o livro conta a história de vida do falecido e como ele mergulhou no mundo artístico.

Com uma vasta pesquisa documental e mais de 80 entrevistas com pessoas próximas, a biografia foi montada contando as primeiras experiências no teatro amador, o talento para criar e manipular bonecos, as aulas na Circo Escola Picadeiro, as dificuldades enfrentadas como artista de rua e as viagens pelo mundo em festivais, tudo é contado em detalhes, recheado de diálogos, situações inusitadas e episódios nunca revelados.

Oswaldo também reconstruiu histórias do cinema e da TV, quando Domingos se tornou pivô de disputas ferrenhas entre diretores, ao mesmo tempo em que encantava colegas pela humildade e generosidade num meio habituado a estrelismos. Sua morte no Rio São Francisco, nos últimos dias de gravações de Velho Chico, em que interpretava o protagonista da trama, chocou e comoveu o país.

A biografia de Domingos Montagner

A obra em homenagem ao ator traz mais de 150 fotos, muitas delas inéditas, do acervo pessoal dele, cedidas pela esposa Luciana Lima e pelo irmão Francisco Montagner.

O leitor ainda tem a chance de conhecer o talento de Domingos como desenhista (outra das atividades que exerceu), a partir de ilustrações que fez ao longo da vida. O resultado é uma biografia repleta de imagens, narrada como se fosse um romance, com reviravoltas, surpresas e passagens emocionantes.

Noite de autógrafos

Com a presença da esposa, a viúva Luciana Lima, e do parceiro Fernando Sampaio, a noite de autógrafo acontecerá no Rio de Janeiro, terça-feira, 3, às 19h, na Travessa Leblon.

Em São Paulo, na quarta-feira, 4, no Teatro do SESI/SP, a partir das 18h, com apresentação gratuita, do espetáculo A noite dos palhaços mudo, da Companhia La Mínima, que o ator criou com Fernando.