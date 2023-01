Bianca Andrade rebate seguidora que disse que ela estava "relaxada"

Empresária Bianca Andrade não deixou quieto e respondeu seguidora sobre sua aparência

A influenciadora Bianca Andrade não deixou barato ao receber uma crítica em uma foto de biquíni publicada recentemente. Ela respondeu o comentário e ainda aconselhou a moça.

Posando com a barriga definida e um biquíni rosa, Boca Rosa publicou a foto do momento vivido no fim de ano. A seguidora, sincerona, então, escreveu: "Gente do céu sério ela era tão bonita, será o que houve que ela relaxou assim?? Uma mulher poderosa como ela tá assim aparentemente largada não é legal, espero que ela esteja bem!".

Não é possível saber a que aspecto a seguidora se referiu, mas Bianca atrelou ao fato de ter acabado de dar à luz o filho Cris. "Relaxada? Eu acabei de ser mãe, menina! Agora que tô conseguindo voltar a cuidar de mim. Eu tô ótima, mas não fala isso para uma mulher não que tu pode ofender a troco de nada".

A foto, no entanto, também recebeu muitos comentários positivos, explorando a boa forma da empresária. No momento, ela trocou o traje de banho pelo de neve para esquiar com Juliette, Anitta e outras famosas fora do país.

Veja resposta de Bianca Andrade: