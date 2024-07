Bianca Andrade explica sumiço e se desculpa após críticas

Bianca Andrade, a Boca Rosa, compartilhou um vídeo nas redes sociais e se desculpou com os fãs após receber críticas por sua nova linha de maquiagem

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, recebeu inúmeras críticas após lançar sua linha de base e blush no formato stick. A maioria dos consumidores reclamaram de um problema na embalagem que impossibilitava de abrir ou fechar o produto corretamente. Nesta quinta-feira, 11, a empresária compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e se pronunciou sobre o caso.

"Oi gostosas, oi consumidoras Boca Rosa, oi todo mundo. Eu tenho bastante coisa para falar, mas antes de começar esse vídeo eu queria me desculpar, principalmente com a minha consumidora, que ama a Boca Rosa, que ama a marca e que estava tão esperançosa para receber um produto e teve um problema na embalagem, teve uma falha na embalagem. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu, mas antes de mais nada eu queria me desculpar porque eu entendo a frustração, eu sei exatamente como é você estar esperando um produto e aquele produto não é aquilo que você esperou, e quando isso acontece você tem que falar mesmo, tem que cobrar mesmo, e eu como marca tenho que resolver essa situação", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que vai solucionar o problema. "E eu queria já dizer que essa fase de lançamento da Boca Rosa é o sonho da minha vida e quando a gente está nessa fase a gente não quer que nada dê errado. A gente trabalha muito, a gente vira madrugada, as vezes a gente se perde até um pouco dos limites no trabalho para que tudo saia perfeito. E nem sempre é assim. Então, antes de mais nada eu queria vir com a solução e queria colher quem teve essa questão. A gente teve realmente uma questão com a embalagem do stick cor e se você teve um problema com essa embalagem, dela não subir e descer, entre em contato com nosso canal de atendimento que a gente vai prontamente te responder e extornar o seu dinheiro".

Explicação

Bianca também revelou que fez questão de ir até a fábrica para entender o que houve e contou que o plástico da embalagem não suportava a temperatura do produto, que era embalado quente.

"Não é a primeira vez que eu passo por isso, em 2019 eu passei por uma situação parecida quando eu lancei a minha linha de pele. E naquela época, eu já aprendi pela primeira vez que quando você trabalha com produto físico, com uma linha de produção em grande escala, mesmo que você faça todos os testes, você ainda assim passa por riscos. Só que agora existe uma grande diferença. Antes eu tinha uma marca parceira para eu delegar o que era correto a se fazer enquanto eu aparecia aqui. E agora não. Agora eu sou dona 100% dessa empresa. A gente precisa resolver. Por isso que eu demorei um pouquinho para aparecer, porque eu de fato estava mergulhada em resolver cada questão com eficiência. Mas em paralelo, eu estava ouvindo todos vocês para resolver cada situação", concluiu.

A ex-BBB também contou que decidiu adiar o lançamento oficial dos produtos para que as melhorias necessárias sejam feitas. Recentemente, Bianca Andrade avaliou sua participação no reality show da Rede Globo e afirmou que não se arrepende de nada.