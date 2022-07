Biah Rodrigues revela se o casamento com Sorocaba esfriou após os filhos

Biah Rodrigues responde curiosidade dos fãs sobre o seu casamento com o sertanejo Sorocaba: 'Aprendendo'

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h15

A influenciadora digital Biah Rodrigues (25) falou sobre o seu casamento com o cantor sertanejo Sorocaba (41), da dupla com Fernando, ao responder algumas perguntas de fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber se o relacionamento do casal esfriou após a chegada dos filhos, e a artista respondeu sem papas na língua.

Biah garantiu que o seu relacionamento está ótimo com o maridão. “Pelo contrário, estamos cada dia mais conectados, e aprendendo a lidar com as diferenças do outro. Estamos aprendendo muito sobre o que é casamento, e o papel de cada um na relação. Graças a Deus temos progredido muito! E o que nos ajudou muito foi aquele curso para casais (casados para sempre). Digo que lá foi o start”, disse ela.

Biah e Sorocaba são pais de Theo (2) e Fernanda (8 meses).

Biah Rodrigues faz ensaio romântico com o marido, Sorocaba

Há poucos dias, Biah Rodrigues e Sorocaba fizeram fotos juntos para celebrar o amor deles. Nas fotos, eles trocaram olhares apaixonados e ela aproveitou o momento para se declarar para o maridão.

"Só pra dizer que eu amo a nossa família, Mas estou com saudade de curtir nós dois assim, juntinhos", disse ela.