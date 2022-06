Bia Napolitano vai lançar podcast junto com o marido, Paulo Duarte

A influenciadora digital Bia Napolitano anuncia a data de lançamento do podcast 'Na Sala Pod?'

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 19h09

A influenciadora digital Bia Napolitano tem uma novidade para os fãs. Ela vai lançar o podcast 'Na Sala Pod?' junto com o marido, Paulo Duarte, no dia 14 de junho, às 18h, nas plataformas digitais. A produção foi feita no apartamento do casal e vai contar com a interação do casal em conversas sobre temas de atualidade e também com convidados.

“Nós criamos o podcast com a ideia de ser uma conversa sobre os mais variados assuntos. Alguns momentos apenas entre eu e o Paulinho, outras vezes com participação de um convidado, para falar o que a gente quiser, dentro da nossa casa. Será realizado em diferentes cenários da nossa sala, com assuntos que estão liberados, por isso o nome”, afirmou ela.

Bia ainda falou sobre a parceria com o marido no novo projeto. “A ideia desse podcast é para a gente trabalhar como casal e mostrar o nosso lado íntimo para as pessoas. As diferenças entre as características peculiares de cada um, porque eu e o Paulinho somos muito diferentes e isso que faz da gente um casal muito feliz. Eu acho que os opostos se atraem”, declarou.

Vale lembrar que Bia Napolitano deixou de lado a carreira de advogada para se dedicar ao trabalho na internet. Ela viralizou nas redes sociais com seu conteúdo divertido e leve e sempre faz brincadeiras com a participação do marido.