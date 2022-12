Bia Miranda passa dos limites com som alto e vizinhos chamam a polícia

A ex-fazendeira Bia Miranda incomodou os vizinhos ao celebrar o natal no meio da rua com carreta de som

No último dia, 25, na madrugada da na véspera de Natal, os vizinhos de Bia Miranda (18) resolveram tomar uma atitude drástica para acabar com a festa promovida pela ex-peoa, em frente de sua casa, no bairro da Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

Isso porque ao sair do programa a namorada de Gabriel Roza, presenteou o amado com uma carreta equipada com um paredão de som.

Irritados com a falta de respeito e o som no limite até altas horas da madrugada no portão dos moradores, a vizinhança da rua da sogra de Bia Miranda acionaram a polícia para acabar com a bagunça.

No momento da abordagem o som teve o volume diminuído, porém, assim que a patrulha se retirou do local eles voltaram com as músicas ainda mais altas, fazendo com que as casas dos moradores vibrassem com as ondas sonoras.

Segundo informações de testemunhas, não é a primeira vez que o fato acontece: "Na rua tem moradores idosos, bebês e até uma criança com sensibilidade aos sons altos. Porém, nada disso é respeitado. Na véspera de Natal, o paredão ficou ligado às alturas até mais de 6h da manhã e um dos amigos do casal ficou acelerando uma moto no portão das casas. Ela [Bia], inclusive, publicou isso nas redes sociais".

Ainda de acordo com o relato dos vizinhos, a família de Gabriel ignora totalmente o assunto quando são questionados pelos moradores e com a compra recente do equipamento de som, a situação ficou insustentável.

“Os policiais vieram, mandaram baixar, ameaçaram levar o carro dele se não obedecesse e precisassem voltar. Ele ficou tranquilo por um tempo, mas a compra do equipamento de som piorou tudo. As paredes das casas chegam a tremer”, relatou uma testemunha.