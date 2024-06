Bia Miranda choca ao mostrar sua barriga após o parto: 'Na hora'

Após ter parto normal, Bia Miranda choca ao mostrar como ficou sua barriga na hora e algum tempo depois do nascimento de seu filho com DJ Buarque

A influenciadora digital Bia Miranda deu à luz seu primeiro filho Kaleb, fruto do relacionamento com o DJ Buarque, por meio de um parto normal. Após o nascimento do herdeiro, a famosa revelou como ficou sua barriga e impressionou nesta quinta-feira, 06, ao postar os registros.

Momentos depois da chegada do menino, a ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, gravou o estado de seu abdômen e surpreendeu. Deitada, Bia Miranda mostrou que a região estava bastante reta e que não teve muita mudança no tamanho da pele.

"Minha barriga como ficou, desinchou na hora, só o umbiguinho que ficou na hora", contou ao registrar a situação deitada na cama. Horas após o parto, ela foi ao banheiro do quarto do hospital e exibiu o abdômen em pé. Na posição, a influenciadora revelou que ainda está um pouco inchada a parte onde fica o útero.

Após o nascimento do filho, a famosa recebeu uma homenagem do namorado, que postou um vídeo do mometo que o bebê chegou ao mundo. "Você gerou uma vida, ver a sua determinação, sua garra, a dor em todas essas horas, foi uma experiência que nunca mais vou tirar da minha memória!. Tudo foi apenas você, Deus e Kaleb. Sim, eu estava ali, mas apenas servindo como bengala, de mãos atadas e só me restava te dar apoio moral. Espero ter correspondido da melhor maneira possível, caso não tenha, me desculpa, nosso próximo filho eu acerto", completou o parceiro de Bia Miranda.

Veja como ficou a barriga de Bia Miranda após o parto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda fala pela primeira vez sobre nascimento do filho

A ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda anunciou o nascimento de seu filho com DJ Buarque, o pequeno Kaleb. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a neta de Gretchen falou pela primeira vez após se tornar mãe e se declarou para seu herdeiro.

Na conversa, Bia falou sobre o sentimento de ver o filho pela primeira vez. "Esse momento para mim só parece que caiu minha ficha quando eu vi ele no colo. Porque esses nove meses eu não senti enjoo, ranço de ninguém, desejo de comer nada, não senti nojo. Eu só estava com uma barriga. Logicamente que estava mexendo, mas a minha ficha ainda não tinha caído", confessou.

A nova mamãe ainda afirmou que quase desistiu de ter o parto normal, mas foi incentivada pelo pai da criança; confira detalhes!