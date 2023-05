Bia Brumatti revela que chorou por 40 minutos seguidos em gravações de curta

Em entrevista à CARAS Brasil, Bia Brumatti revelou os bastidores do curta Eu Tenho Uma Voz

Bia Brumatti (15) estrela o novo curta-metragem Eu Tenho Uma Voz como a protagonista Gabi em sua adolescência. Ao lado das atrizes que viveram a versão mais nova e mais velha da personagem, a cantora interpretou uma vítima de abuso sexual. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou como foi trabalhar com um tema tão delicado, compartilhou bastidores e ainda revelou que chorou por 40 minutos seguidos durante a gravação do curta.

"No dia da cena mais tensa, que é a do choro quando eu falo para minha mãe, eu e a Rafa ficamos realmente só entre a gente. Até escutamos músicas mais calmas, ficamos ali nos concentrando. Foram, querendo ou não, 40 minutos seguidos chorando muito por conta da cena, que são vários takes e ângulos, e a gente não podia perder a emoção. Naquele dia, que foi meu último de gravação, a gente se concentrou muito. Quando acabava a cena, a gente esquecia tudo, deixava para trás e lembrava que nada aconteceu, para tirar aquilo da gente", compartilhou Bia Brumatti , que interpretou a filha de Rafaela Mandelli (44) no curta.

"Foi uma realização como artista, mas, principalmente, como ser humano. Para mim, o artista tem um lugar em que ele usa a sua arte para expor a voz e a luta das pessoas que não conseguem falar. Fazer a Gabi, que foi essa menina que foi abusada sexualmente, foi muito forte. Porém, ao mesmo tempo, a preparação e o processo de todo esse curta foram muito leves", declarou a atriz de Eu Tenho Uma Voz.

Leia também: Atriz de Poliana Moça vive primeira protagonista em filme com Maisa: 'Ansiosa'

Na trama, que fala sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, a personagem Gabi sofre abuso sexual de seu tio, interpretado por Eike Duarte (26). Além de fazer questão de destacar a atenção que recebeu da equipe do curta na construção da personagem, Bia Brumatti também compartilhou como foi a relação com Eike Duarte durante os bastidores: "Ele é incrível demais, sempre foi muito fofo e querido com a gente. Uma coisa que eu achei muito legal nele é que quando a gente estava na preparação de elenco, no segundo dia, que foi o mais profundo, a gente pegou uma cena onde a gente estava sentado, um de frente para o outro, e eu me emocionei tanto, comecei a chorar muito. Daí quando a preparadora disse corta, ele falou: 'Desculpa, desculpa!'. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para ele fazer isso".