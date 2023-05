Betty Faria exibe foto rara com o filho e o ex-marido, Daniel Filho

Betty Faria comemora seus 82 anos de vida ao lado da família e surge em foto inédita com o filho e o ex-marido

A atriz Betty Faria está em festa nesta semana. Ela comemorou seu aniversário de 82 anos de vida com um encontro familiar e surgiu em uma foto inédita ao lado do filho, João de Faria Daniel, e também o ex-marido, o diretor de TV Daniel Filho.

A foto foi compartilhada por ela nas redes sociais e mostrou a artista rodeada por eles. Vale lembrar que Betty e Daniel foram casados entre 1973 e 1977 e tiveram um filho, João. A atriz também é mãe de Alexandra Marzo, fruto do relacionamento com o ator Claudio Marzo.

Betty Faria recebe elogios ao surgir de maiô

Há pouco tempo, a atriz Betty Faria (81) postou uma foto em que aparece de maiô branco: "Cheia de esperança", escreveu ela na legenda. A famosa deixou claro que está com tudo em cima. Tomando um banho de mar, a veterana arrasou ao exibir as curvas em meio às ondas do mar.

O clique foi elogiado pelos amigos e seguidores dela. "Te amo!", declarou o ator Ary Fontoura (89). "Viva 2023. Viva você!", escreveu a atriz Mayara Magri (60).

"Apenas maravilhosa!", elogiou uma fã. "Parece a Tieta chegando no Agreste", disse outra internauta, referindo-se à protagonista vivida por Betty na novela homônima exibida em 1989 na Globo.

Outra seguidora, bem menos próxima, escreveu: "Mulher abençoada! Sempre foi maravilhosa! Feliz ano novo, sua linda!". Uma quarta soltou: "Sempre rainha".