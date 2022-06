Bem-humorado, Tadeu Schmidt deseja bom dia aos internautas e recebe recado inspirador de Rodrigo Mussi

Tadeu Schmidt dá aula de simplicidade ao gravar vídeo desejando apenas um bom dia ao seguidores

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 14h06

Cada vez mais, as redes sociais têm se tornado plataformas de comunicação para as personalidades que a utilizam.

Porém, nesta quarta-feira, 22, Tadeu Schmidt (47) decidiu fazer as coisas de um jeito um pouco diferente.

O apresentador publicou um vídeo em seu Instagram no qual não anunciou nada sobre si mesmo, apenas desejou bom dia aos seguidores.

“Hoje eu tô aqui para fazer uma coisa absolutamente inédita na minha vida. Nunca fiz isso”, começou dizendo na filmagem. “Não estou aqui para contar nada, não tô aqui para mostrar nada”.

“Eu tô aqui simplesmente para dizer: ‘bom dia’”, prosseguiu o jornalista. Ao final da gravação ele ainda faz uma vozinha mais baixa e fala: “Caramba!”.

Como legenda do post, o marido de Ana Cristina seguiu com a simplicidade e escreveu: “Bom dia. Só”.

Não demorou para que Rodrigo Mussi (36), do BBB 22, deixasse um comentário no post. “Aprendi que só de poder falar bom dia e estar com saúde já é uma maravilha da vida”, refletiu o gerente comercial que renasceu após ter sofrido um acidente de carro.

Outros ex-confinados da edição, como Douglas Silva (33) e Jessilane Alves (26) também desejaram bom dia para Tadeu.

Veja o vídeo de Tadeu Schmidt desejando um bom dia aos internautas: