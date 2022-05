Belo e Gracyanne Barbosa usam pijama iguais com estampa de ovo

Comemorando mais um ano juntos, Belo e Gracyanne Barbosa surgiram com pijamas iguais

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 11h46

Belo e Gracyanne Barbosa estão comemorando mais um ano juntos!

Nesta quarta-feira, 18, o casal completou 10 anos de casamento e celebrou com muita alegria. De pijamas iguais, com estampa de ovo, os pombinhos surgiram dançando.

"Obrigado por tanto amor e tanto carinho! Não sei o que seria de mim sem você! Parceira e amor da minha Vida inteira!", escreveu Belo para a musa fitness.

"Feliz 10 anos de casados e 14 de muito amor companheirismo e cumplicidade. Verdadeira você é meu tudao! Te amo mais do que tudo, vai ser pra sempre", declarou-se o cantor.

Nos comentários, Gracyanne Barbosa respondeu com muito amor. "Meu dançarino delícia, eu te amo tanto, obrigada por me a mulher mais feliz do mundo", disse ela.

Em sua rede social, a musa fitness também publicou uma declaração para o esposo. Original, ela pegou fotos "tristes" para celebrar mais um ano ao lado dele.

Belo e Gracyanne Barbosa usam pijamas iguais; veja: