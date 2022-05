Belle Silva se assusta com preço de carne em viagem para Dubai

A influenciadora Belle Silva se assustou com o preço de uma carne que ela e o marido pediram em Dubai

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 19h16

A influenciadora Isabelle Silva tomou um susto ao jantar em Dubai! Viajando com o marido Thiago Silva, a influenciadora se assustou com o preço de uma carne no restaurante.

O casal saiu jantar na noite desta quarta-feira, 25, e a empresária se surpreendeu com o preço de um prato pedido.

"Gente, eu lembrei de uns amigos nossos que quando vem para a Europa ficam convertendo o dinheiro. E eu sempre digo, 'quem converte não se diverte', mas fiz igualzinho. Eu e o Thiago viemos jantar e estávamos olhando o preço e resolvi converter", contou a influencer em seus stories.

Foi então que a esposa do jogador de futebol contou o preço que pagaram no restaurante. "Só a carne que a gente pediu vai dar mais de 800 pounds para duas pessoas. Essa carne tem que ser muito boa. Estou passada", comentou.

Fazendo a conversão, 800 libras esterlinas seriam o equivalente a cerca de 4800 reais. A carne pedida pelo casal era coberta com folhas de ouro 24 quilates que pode ser digerido.

