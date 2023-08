Belle Silva relembra episódio com coach de emagrecimento: ''Fiquei depressiva''

Esposa de Thiago Silva, Belle Silva, relembra vivência traumática com coach que a acusou de sonambulismo por não conseguir perder peso

A esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva, deu o que falar nesta quarta-feira, 16, ao falar que Maíra Cardi não cuidou da saúde do esposo. Contudo, antes da ex-BBB expor as provas de que não apenas cuidou do atleta, mas também da mulher dele, a influenciadora então relembrou alguns vídeos em que contou seu processo de emagrecimento.

Em um dos momentos, Belle Silva falou sobre uma experiência traumática que viveu ao contratar um programa caríssimo de emagrecimento, sem falar o nome da empresa ou dos responsáveis. Segundo ela, além de ter pago os custos do pacote VIP para ter consulta com a coach, ela teve custos de hospedagem e outras coisas com os profissionais enviados para sua casa na França.

Apesar de ter gasto uma pequena fortuna no processo, Belle Silva garante que não conseguiu perder peso e que acabou sendo acusada pela coach de ser sonâmbula e comer de madrugada escondido. A esposa de Thiago Silva então falou ter vivido três meses difíceis ao passar pelo processo, inclusive, por ter uma cozinheira em sua mansão a vigiando o tempo todo.

"Paguei uma pequena fortuna, porque paguei passagem e hospedagem de dois funcionários desse programa pra vir pra Paris, um era o personal outro era a cozinheira, que cozinhava tudo pra mim, essa pessoa ficou na minha casa e o personal eu botei num hotel, tive que pagar a matrícula dele na academia, ele teve que entrar como aluno, matriculei ele por três meses sem contar o valor do programa porque como eu tava fazendo o VIP era com a pessoa era com a coach... aí recebi esses dois estranhos na minha casa, três né, porque a coach eu tinha uma sessão por video uma vez por semana, foram três meses de inferno, essa coach conseguiu me ferrar psicologicamente, eu que até então estava só com a autoestima baixa fiquei depressiva", falou sobre ter tido sua mente afetada.

"A menina que tava na minha casa, tava funcionando como uma espiã na minha casa, ela ficava rondando a sala pra ver se eu tava comendo alguma coisa que eu tava servindo pros meus convidados, ela revirava o lixo pra ver se eu tava comendo alguma coisa durante a madrugada", disse Belle Silva sobre ela controlar tudo até a quantidade de água que ingeria.

A influenciadora, que não conseguiu emagrecer, então revelou o ápice da experiência, quando foi acusada de sonambulismo. "A coach veio falar pra mim que eu era sonâmbula, porque todo mundo emagrecia, menos eu, 'vamos fazer o seguinte, bota um cadeado no armário onde ficam as coisas que você não pode comer' [sugeriu a coach], não podia comer nada que não fosse feito pela mulher, 'quando você for dormir tranca a porta do seu quarto e bota a chave embaixo do travesseiro do seu marido', eu falei: 'oi, eu to doente? eu sou sonâmbula?', ela afirmou que sou sonâmbula, sorte que eu sou uma pessoa que ouço tudo só guardo o que me convém", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Silva (@bellesilva)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Silva (@bellesilva)

Maíra Cardi expõe provas de que cuidou de Belle Silva e Thiago Silva

Na última quarta-feira, 16, a influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardiusou seu Instagram para expôr resultados de famosos em seu programa de emagrecimento. Na ocasião, ela citou o jogador da Seleção Brasileira de futebol, Thiago Silva. Contudo, a coach foi desmentida pela esposa do zagueiro, Belle Silva, logo em seguida.

Ao compartilhar um print dos stories de Maíra, a esposa do craque negou o envolvimento do marido com o programa de emagrecimento da coach. "Mentira! Thiago Silva fez nada com essa mulher", escreveu Belle.

Maíra Cardi, no entanto, decidiu não deixar barato. À noite, a coach realizou uma live em seu Instagram, onde ela exibiu provas de que trabalhou com o jogador de futebol no passado. Ao iniciar a conversa, a influenciadora admitiu estar cansada. "Muitas coisas, acabo deixando para lá, mas essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso. Em 2018, ela [Belle Silva] já tinha dito que eu não fiz ele, mas era mentira. Agora não vou deixar pra lá. Vou provar. Contra fatos não há argumentos", disse ela ao exibir as provas. Veja aqui.