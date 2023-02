Bella Campos surge radiante em nova foto com o namorado, MC Cabelinho

Atores da novela 'Vai na Fé', Bella Campos e MC Cabelinho aparecem abraçados em nova foto nas redes sociais

A atriz Bella Campos surgiu estilosa ao compartilhar uma nova foto com seu namorado, MC Cabelinho. Os dois atuam na novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpretam Jenifer e Hugo. Nas redes sociais, eles apareceram abraçados em um clique romântico.

Na foto, Bella surgiu com um look todo preto e com um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz usou camiseta vermelha e calça preta. Na hora do clique, os dois capricharam na pose e na expressão facial.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Melhor casal, sim ou claro?”, disse um seguidor. “Perfeita, Bella, o Cabelinho é muito sortudo”, declarou outro. “Que casal lindo”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

MC Cabelinho comemora o aniversário de Bella Campos

Há poucos dias, MC Cabelinho fez homenagem para Bella Campos na data do aniversário dela. Orapper ainda mostra que presenteou a amada com uma bolsa da grife Christian Dior.

"Hoje meu amor completa mais um ano de vida, fico muito feliz de estar ao seu lado nessa data tão especial! Te desejo saúde, caminhos abertos, dinheiro pra você comprar presente pra mim", brincou ele no início do texto.

"E que você consiga realizar todos os seus sonhos, porque você merece! Você é uma mulher incrível, uma atriz incrível, minha protagonista, linda e gostosa. O amor que me inspira, cuida de mim e o mais importante... Me faz bem! Amo muito você, muito mesmo. Quem mexer contigo eu mato. Curta seu dia, feliz aniversário!", se derreteu ainda MC Cabelinho.