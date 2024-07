Bella Campos se diverte ao falar de vida amorosa no exterior

Após desembarcar nos Estados Unidos para um intercâmbio, a atriz Bella Campos dublou um áudio viral para falar sobre novos amores no exterior

Bella Campos acaba de desembarcar nos Estados Unidos e já está pronta para começar o intercâmbio em grande estilo. Nesta sexta-feira (12), a jovem, que está no exterior para estudar a língua inglesa, divertiu os seguidores ao dublar um áudio de Paulo Gustavo (1978-2021), onde brincou ao dizer que está aberta a conhecer novas pessoas por lá, desde que sejam estrangeiros.

"Não vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de deus. Quero ficar solta, pegar coisa nova, pegar gringo e ganhar greencard", brincou a artista, referindo-se ao visto de permanência no país, dado também aos estrangeiros que se casam com nativos norte-americanos.

Vale lembrar que a artista está solteira desde que terminou o relacionamento como MC Cabelinho, com quem também contracenou na novela Vai Na Fé e foi envolvida em polêmica, já que o término teria ocorrido por causa de uma traição do funkeiro. O relacionamento dos dois durou quase um ano e chegou ao fim em agosto do ano passado.

O áudio se trata de um trecho de Minha Mãe É Uma Peça 3, o último filme dirigido e protagonizado por Paulo Gutavo, que foi inspirado na própria mãe do artista, Déa Lúcia, conhecida também como "Dona Déa".

Nos comentários da publicação de Bella, fãs se divertiram: "Mulher, nos ensine a ser tão linda e confiante desse jeito", elogiou uma usuária do TikTok. "Prazer, Gringo", ironizou um admirador da artista.

Bella dá resposta atravessada a internauta

Sem levar desaforo para casa, ainda hoje, Bella também rebateu uma internauta que questionou a aparência da artista e chocou com a resposta: "Só eu que procuro beleza nessa mulher e não acho?", perguntou a internauta.

Em seguida, Bella reagiu em vídeo: "Realmente amiga. Eu acho que ela está toda em você, entendeu? Aí não sobrou para mim", disse entre risos.