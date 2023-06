Bella Campos recebe presente fofíssimo de MC Cabelinho em dia tenso de gravação

Ainda namorando na vida real, personagens de Bella Campos e MC Cabelinho terminaram dentro da trama

Nesta sexta-feira, 2, a atriz Bella Campos usou suas redes sociais para compartilhar que recebeu um presente para lá de especial de seu namorado, o cantor de funk e também ator MC Cabelinho. O apaixonado decidiu fazer a surpresa pois será exibido um episódio para lá de tenso de Vai na Fé, onde os dois vivem um relacionamento.

O que acontece é que, durante o episódio de hoje, o casal formado pelos personagens Jenifer (Bella Campos) e Hugo (Cabelinho) na novela das sete da TV Globo, chegou ao fim. Os dois acabaram protagonizando uma briga depois que ela descobriu que ele teria uma ligação com Orfeu, vivido por Jonathan Haagensen.

Então, Cabelinho mandou um buquê de flores amarelas para a amada, se declarando para ela: “Te amo”, escreveu o famoso. Claro, Bella não poderia deixar de responder o mimo, e escreveu: “Te amo mais”.

Bella Campos é uma atriz brasileira que ganhou notoriedade por sua participação no remake de Pantanal, em seu papel como Muda. Já MC Cabelinho é um cantor de funk e rap, que ficou famoso por suas atuações em novelas da Globo, assim como por suas músicas de amor.

Bella Campos mostra buquê - Créditos: Reprodução / Instagram



Bella Campos choca ao mostrar cômodos da casa luxuosa de dois andares do namorado

No início da semana, a atriz Bella Campos chocou os internautas ao exibir detalhes da mansão do namorado, MC Cabelinho. Por meio dos Stories do Instagram, ela compartilhou um tour feito pela equipe de arquitetura responsável pelo projeto da casa, mostrando os diferentes cômodos da propriedade luxuosa localizada na Zona Oeste do Rio. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut da Globo, o cantor revelou que apesar do forte laço com a família, ele prefere ter sua própria independência ao morar sozinho. “Sou ligado, gosto de estar com eles. Mas não moro mais com minha mãe. Converso com as pessoas da minha família, sim. Tenho meu afilhado também, mas decidi morar sozinho”, relatou o astro.

