Bella Campos recebe apoio na web e conquista um milhão de seguidores após término

Bella Campos conquista o coração do público e bomba nas redes sociais após anunciar separação de MC Cabelinho

Embora esteja passando por um momento delicado em sua vida pessoal, Bella Campos pode contar com o apoio de seus fãs! Após anunciar o término com o cantor e ator MC Cabelinho na última segunda-feira, 28, a atriz viu seu número de novos seguidores nas redes sociais explodir em um intervalo de menos de 24 horas.

Desde que surgiram boatos de uma traição de MC Cabelinho no último fim de semana, a artista, que interpretou a personagem 'Jenifer' na novela da Globo 'Vai na Fé', se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais. Durante a polêmica, Bella chegou a perder um número considerável de seguidores no Instagram.

Mesmo com a queda, a artista contava com mais de sete milhões de fãs. Assim que anunciou o término em um comunicado através do stories, Bella atingiu a marca de oito milhões e meio. Ela acumulou cerca de um milhão de novos apoiadores em menos de 24 horas, segundo a ferramenta de análise de dados da META, chamada Crowdtangle.

Nos comentários de uma de suas publicações mais recentes, a atriz recebeu mensagens carinhosas de apoio do público: “Vim seguir por causa dos stories, passou muito a vibe de mulher bem resolvida e eu amei”, uma nova seguidora explicou. “Que você seja mais luz ainda e siga seu caminho. Ele não te merece!”, opinou outra.

Do outro lado da polêmica, MC Cabelinho recebeu um número considerável de novos seguidores. Após o anúncio da separação, o intérprete de 'Hugo' na última novelas das sete, ganhou cerca de 300 mil novos apoiadores. Já a suposta amante do cantor, Duda Mehdef, também explodiu nas redes sociais durante as especulações.

Vale lembrar que Bella e Cabelinho estavam juntos desde outubro do ano passado, depois de se conhecerem nos bastidores da novela ‘Vai na Fé’. O casal tinha planos para subir ao altar, tatuagens combinando e estavam morando juntos na mansão do cantor no Rio de Janeiro.

MC Cabelinho e Bella Campos podem ter prejuízo milionário:

Bella Campos e o cantor MC Cabelinho podem perder um dinheiro considerável após anunciarem o fim do romance. De acordo com informações do colunista Matheus Baldi, o ex-casal estava com diversos novos projetos a serem negociados, entre publicidades, filmes e outras produções que podem gerar um prejuízo milionário.