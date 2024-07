Bella Campos rebate crítica após internauta questionar sua beleza

A atriz Bella Campos surpreendeu a web com resposta ao rebater seguidora que comentou sobre sua aparência

A atriz Bella Campos divertiu os seguidores após publicar um vídeo respondendo um comentário de uma internauta a respeito de sua aparência. Através das redes sociais, a artista não perdeu a pose e fez questão de rebater a crítica em tom bem-humorado.

"Só eu que procuro e procuro a beleza dessa mulher e não acho?", escreveu a seguidora em questão. Bella, por sua vez, gravou um registro em resposta ao comentário. "Realmente, amiga. Eu acho que [a beleza] está toda em você, entendeu? Aí, não sobrou para mim", disparou a famosa em meio aos risos.

Nos comentários da postagem, diversos fãs da intérprete da personagem Muda em 'Pantanal' (2022) se mostraram surpresos com a crítica da internauta e também saíram em defesa da atriz. "Ela tem a beleza natural, sem procedimentos iguais a todas as mulheres hoje em dia. Por isso se torna muito linda", declarou uma.

"Bella representa a beleza brasileira, além de bonita é super talentosa", disse outra. "Linda e simpática até para responder as doidas, ela é uma lady", escreveu uma terceira.

Mais cedo, em seu Instagram oficial, Bella Campos impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado. Ela, que está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos para aprender inglês, impressionou ao escolher um look que destaca sua boa forma.

Nos stories, a artista postou um vídeo mostrando os detalhes da roupa que escolheu para ir estudar: um top branco, uma saia estampada laranja e um tênis branco. Bella ainda completou o look com óculos escuros. A produção da famosa deixou em destaque seu abdômen definido.

Bella Campos fala sobre depressão

No começo do ano Bella Campos abriu o jogo e fez um desabafo sincero em suas redes sociais sobre a sua saúde mental e sua luta contra a depressão. Agora, em entrevista para a revista Glamour, a atriz contou como fez para lidar com as crises.

"O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo. É como se a beleza não estivesse no destino e, sim, no caminho até ele", iniciou Bella.

"Eu me vi no limite da exaustão, como muitas pessoas num mundo cada vez mais atribulado e demandoso, mas resolvi tornar público pois independente da glamourização, estamos todos em processo", ressaltou. A atriz afirmou ainda que a falta de contato com suas raízes e pessoas importantes lhe afetou muito; confira mais detalhes!