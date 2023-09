Bella Campos impressiona ao exibir beleza natural no Rio Nilo: “Surreal”

Solteira desde o término com MC Cabelinho, Bella Campos coloca toda sua beleza para jogo ao surgir pronta para se banhar nas águas do Rio Nilo

A atriz Bella Campos está aproveitando ao máximo sua solteirice após a polêmica separação com o cantor e ator MC Cabelinho. Nesta segunda-feira, 25, a beldade surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao surgir deslumbrante pronta para um banho nas águas do Rio Nilo, durante uma viagem a trabalho no Egito.

Através de seu feed oficial no Instagram, Bella dividiu os registros feitos pelo fotógrafo Felipe Cordeiro. Entre as imagens, a artista faz diferentes poses na beira do rio para exibir toda a sua beleza em diferentes ângulos. De frente, de costas e de ladinho, a musa encantou com seu biquíni mínimo na cor vermelha.

A atriz complementou a beleza exibindo seu sorriso poderoso nos cliques, além de fazer muito carão e jogar os cabelos longos. Na legenda, Bella deixou a letra de uma canção para exaltar o momento especial: “O sol na pele é surreal, baby”, ela acrescentou o trecho de ‘Dano Sarrada’, da cantora Marina Sena.

Nos comentários, Bella recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores, que ficaram encantados com a beleza e também com a leveza nos registros: “Perfeição em pessoa”, disse um admirador. "Quem perdeu, que chore. Como é bom ser bonita, né?”, disse mais uma. “Tem gente chorando agora com certeza”, apontou outra sobre a separação.

Vale lembrar que Bella decidiu colocar um ponto final na relação no final de agosto depois que surgiram boatos de uma traição do cantor. Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado e até chegaram a morar juntos, com planos de oficializar a união.

