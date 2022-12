Bella Campos fala sobre rumores de possível gravidez de MC Cabelinho

Atriz Bella Campos rebate boatos de que estaria grávida de namorado, o rapper MC Cabelinho

Neste sábado, 17, a atriz Bella Campos (26) decidiu rebater os boatos que começaram a surgir de que a morena estaria grávida pela primeira vez, de seu namorado, o rapper MC Cabelinho (26).

Tudo começou quando ela usou um vestido coladinho durante a gravação do prêmio Melhores do Ano, da Rede Globo, que acabou marcando sua barriga. Por conta disso, internautas começaram a cogitar que ela estaria esperando um bebê.

Porém, em seu perfil oficial no Instagram, a atriz que começou a ganhar mais reconhecimento ao interpretar a Muda, no grande sucesso de Pantanal, acabou surpreendendo a todos quando decidiu reagir aos boatos através de um vídeo no qual critica a hipocrisia da internet, que almeja corpos reais, mas critica quando os famosos os mostram.

“Quando vocês veem corpos reais, vocês não sabem lidar com isso. Ontem postaram um vídeo meu na premiação que eu estava com vestido vermelho super colado. E aí tem um monte de gente falando que eu estou grávida, mas agora eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha barriga de frente, ok?”, começou a atriz.

“Ai eu boto um vestido colado, vermelho, um fundo preto… É claro que vai aparecer a minha barriga, que é minha mesmo. Uma barriga de quem come bem, de quem se alimenta, de quem come um X-tudo, um docinho depois do almoço…. De quem não tem tempo para ficar que nem louca na academia. De quem não faz lipo LED e nem qualquer outro tipo de lipo. Eu não vou fazer mesmo!”, continuou.

“Tem hora que a minha barriga tá maior do que a minha bunda, é isso. A vida é assim. Isso não é uma preocupação para mim, essa não é a prioridade da minha vida, entendeu? E vocês são chatos, é isso que vocês são. Porque se eu fosse lá botasse um corpo botasse um negócio [cirurgias plásticas], vocês também iam reclamar. Então eu não vou botar também, entendeu?”, finalizou Bella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)



Bella Campos ganha declaração do namorado, MC Cabelinho

O casal MC Cabelinho e Bella Campos decidiu deixar os solteiros bem tristes. Isso porque os pombinhos apareceram em um clique super fofo, onde o funkeiro estava dando comida na boca da amada.

“Fé! Muito feliz ao seu lado, sem neurose”, se derreteu Cabelinho na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, o casal aparece curtindo o jogo entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo no Catar, junto de amigos. Vale destacar que os dois se conheceram na preparação da próxima novela das sete, Vai na Fé.

Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o namoro em novembro. Ela falou, pela primeira vez, sobre assunto em entrevista ao gshow. "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, Vai na Fé."