Bella Campos fala sobre cobranças e rumores de gravidez: ''Tive muito medo''

No podcast 'PodDelas', atriz Bella Campos comenta sobre pressão estética e recorda especulações de que estaria grávida de MC Cabelinho

A atriz Bella Campos (25), que está no ar como Jennifer na novela das sete da Globo, Vai na Fé, participou de um episódio especial do podcast PodDelas, ao lado da ex-BBB e ginecologista Marcela Mc Gowan (34) e falou sobre as críticas ao seu corpo.

Durante sua participação, a artista recordou a repercussão da barriguinha marcada em seu look no Melhores do Ano, no final de 2022, apresentado por Luciano Huck. Na época, internautas especularam que ela estaria grávida do namorado, MC Cabelinho (27), com quem assumiu o relacionamento em outubro do ano passado.

"A verdade é que nunca vai ter nada que vai agradar a galera. Você não pode ter simplesmente uma perna para andar. Você tem que ter uma perna que não pode ser nem tão gorda, mas também nem tão magra. A função do nosso corpo, da minha barriga, é fazer as funções biológicas do alimento, não é pra dizer se isso ou se aquilo. Não vou entrar nessa pira", declarou.

Bella ainda desabafou: "E se eu tivesse grávida? O que vocês têm a ver com isso de ficarem falando? (...) Sinto que, independentemente do momento, daqui pra frente, que eu sou uma pessoa conhecida, que eu decidir engravidar, eu vou ser criticada".

Em seguida, ela revelou que já sentiu medo de engravidar. "Eu já me peguei pensando nisso. Por muito tempo, eu tive muito medo de engravidar. Até por isso, por não saber se está no momento certo da minha vida", acrescentou.

A atriz também falou sobre o julgamento por estar no início da carreira. "Vai ter sempre um lado de: 'Ih... Tá muito nova. Começando a carreira agora'. Imagina se eu engravidasse hoje? O quanto de comentário ia ter: 'Mas ela acabou de começar a carreira dela'. Parece que ter um filho vai te impedir de seguir a vida. A mulher é muito julgada por isso", desabafou.

Confira a entrevista:

Bella Campos revela detalhes de intimidade com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos elevou a temperatura das redes sociais com uma declaração polêmica durante uma live recentemente. Acontece que a artista decidiu fazer uma brincadeira com os seguidores e acabou revelando detalhes sobre sua intimidade com o namorado, o cantor MC Cabelinho.

Tudo aconteceu quando um seguidor perguntou se o músico estava gripado. Bella não perdeu a oportunidade e fez uma piada com a saúde do artista durante o vídeo ao vivo: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado", disparou em tom de brincadeira.

É que o termo ‘chá’ é conhecido como um trocadilho para vida sexual. Além de revelar a frequência da intimidade com o namorado, Bella também surpreendeu ao chamá-lo de marido, indicando que a relação entre os dois está ficando cada vez mais séria.