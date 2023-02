Bella Campos e MC Cabelinhos já estão decididos sobre filhos; entenda

Juntos desde o ano passado, Bella Campos e MC Cabelinho estão em sintonia sobre terem filhos

A atriz Bella Campos (24) definitivamente está vivendo momentos de pura plenitude em seu relacionamento com o MC Cabelinho (27). Juntos desde o ano passado, o casal, que está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, garantiu que está super em sintonia sobre terem filhos .

A conversa envolvendo a construção de uma família veio logo após Cabelinho decidir que iria passar por uma cirurgia de vasectomia, para impedir de ter filhos. Em entrevista no podcast PodPah, o artista revelou que se sentou com Bella e os dois falaram do assunto delicado.

"Quando eu pensei em fazer, eu nem conhecia minha mina, já tava programado e ela super me apoiou. Até porque ela tá na segunda novela dela agora, não é legal pra ela também ter filho agora e daqui dois anos eu posso reverter o bagulho", disse.

O rapper revelou que Bella não estava confortável quanto a ter filhos logo no início de sua carreira de atriz. " Ela falou: 'Foi até bom tu fazer porque eu não quero tomar remédio. Antoconcepcional faz mal' e eu já ia fazer mesmo ", declarou.

No entanto, o artista confessou que estava um pouco arrependido de não ter congelado sêmen antes do procedimento. Ele disse que a ideia de ter filho está pausada no momento, mas ele ainda quer realizar este sonho: "Quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e, por isso, optei pela vasectomia reversível".

Cabelinho fez a cirurgia de vasectomia em novembro de 2022, poucos meses após conhecer Bella. Seu anúncio no Instagram gerou a maior polêmica e provocou uma alta discussão nas redes sociais sobre o assunto.

Em postagem no Instagram, ele mostrou um pequeno tênis que comprou para seu futuro filho: "Comprei esse tênis, deixei guardado e toda vez que olho para ele imagino uma voz dizendo: ‘papai, estou te esperando’. Também estou te esperando filho. Mas deixa eu resolver umas coisas aqui antes. Vou preparar sua chegada! Vai ser tudo planejado! Obrigado, Deus, por permitir isso! Felizão", celebrou o funkeiro.