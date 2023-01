Bella Campos e MC Cabelinho aparecem de mãos dadas depois de desmentirem noivado

Atriz Bella Campos e cantor MC Cabelinho falaram sobre boatos de que estavam noivos

Nesta segunda-feira, 30, a atriz Bella Campos e o cantor de rap MC Cabelinho enfrentaram alguns boatos de que estariam noivos, mas negaram. Porém, para mostrar que ainda estavam juntos, eles postaram foto de mãos dadas depois da assessoria desmentir o pedido de casamento.

O primeiro a postar a foto do casal de mãos dadas foi o artista. Depois, a atriz Bella Campos, que viveu a personagem Muda, na novela Pantanal, postou também. Ela surgiu com um look todo decotado e exibindo sua barriga sarada, e usou um emoji de coração para compartilhar o clique ao lado do namorado.

Bella Campos e MC Cabelinho - Créditos: Reprodução / Instagram



NOVOS TALENTOS

A nova novela das 19h da Globo terá algumas revelações no elenco. Dois cantores do mundo do rap e funk farão parte de "Vai na Fé" de Rosane Svartman: Azzy e Mc Cabelinho. A autora da novela falou sobre o processo de seleção dos dois talentos."Quem apresentou a Azzy e o Cabelinho para os papéis do Hugo e da Ivi foi a produtora de elenco. Quando eu vejo um teste de elenco, e eles fizeram teste, eu não quero ver o ator ou o cantor atuando bem. Eu vejo o personagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!