Bela Gil se diz 'sapiossexual' e conta como sugeriu ao marido para abrir o relacionamento

Bela Gil explicou como sugeriu o casamento aberto para o empresário João Paulo Demasi

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 10h50 - Atualizado às 11h58

Em podcast apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, o 'Mil e Uma Tretas', a apresentadora Bela Gil comentou seu relacionamento com o marido e orientação sexual. Maria Ribeiro também estava entre as convidadas.

“Minha autoestima e esse senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, eu me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas. Então eu não acho que eu tenho que ser hiper, ultra, megabonita. Então, assim... Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro porque vai funcionar muito mais”, explicou ela.

Ela então explicou como sugeriu o casamento aberto para o empresário João Paulo Demasi. “JP é esse homem com essa vontade, assim... Sabe? E aí não batia. ‘Cara, você quer muito e eu não quero nada. O que a gente vai fazer?’. Eu ficava (dialogando) mas a pressão de não ser a mulher, a esposa... Eu falei (que se ele quisesse, ele poderia procurar sexo fora do casamento). Mas isso eu sempre falei (risos). Não era uma questão, mas era para me defender. Nesse caso específico era para me defender. Porque seria uma violência (eu fazer). Para mim (não fazer sexo naquele momento, após o puerpério). Eu achava que, se ele aliviasse essa vontade fora, ele não ia cobrar de mim. Então, eu ia ficar ‘de boa’”, continuou.

Falando sobre gravidez, libido e filhos, a apresentadora Thaila Ayala, grávida atualmente, contou que sua vontade aumentou durante a gestação de seu filho Francisco, de 11 meses, com Renato Góes.

“Eu fui mãe de menino. Também fui desse time aí (de mulheres com libido alta). Eu não me achava gata. Eu me acho gata sarada da academia quando estou malhando. Eu não me achava gata. Achava barriga bonito por estar gerando e tal aquele ser. Mas era zero um lugar de gata, de poder. Pelo contrário: tive depressão na minha gravidez. Mas teve uma coisa que foi louca que foi a tal da testosterona. Por mim, eu transava o dia inteiro. Se meu marido estivesse 24 horas por dia ali... Obviamente, sem eu fazer grandes esforços”, contou.

Confira o podcast com Bela Gil: