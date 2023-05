Bela Gil mostra visita a Preta Gil, que está em tratamento de um câncer no intestino

Bela Gil compartilhou fotos do encontro neste sábado, 06

Bela Gil (35) visitou a irmã Preta Gil (48) neste sábado, 06, e compartilhou o encontro nas redes sociais: "Das coisas que eu mais amo na vida: casa cheia de gente que eu amo!!! Feliz de poder estar mais pertinho de você irmã Preta Gil", escreveu a culinarista e apresentadora na legenda da foto em que elas aparece ao lado de Francisco Gil, Malu Barbosa, Emilie Rey, Sol de Maria e Nino Gil.

Na semana passada, Preta Gil anunciou que foi para São Paulo e iria iniciar uma nova etapa em seu tratamento contra o câncer de intestino. A cantora havia antecipado, durante o fim de semana, que iria para a capital paulista para fazer radioterapia e quimioterapia oral.

"Dia de começar uma nova etapa do meu tratamento de cura", contou a cantora nos Stories de seu Instagram, na quarta-feira, 03. Ela será tratada no Hospital Sírio-Libanês. Pouco depois, a cantora compartilhou também a informação no feed do Instagram.

Em um vídeo publicado no último domingo, 30, Preta explicou que já havia conhecido a equipe médica que vai lhe auxiliar neste processo, e deu mais detalhes sobre como está se sentindo nessa nova etapa.

"Estou muito esperançosa, e com muita certeza que esse tratamento vai se bem suceder, e ao final dessa estrada tem uma cura me esperando", disse.

Preta Gil lamenta saudade do amigo Paulo Gustavo

A artista publicou uma série de registros de diferentes épocas em que aparece ao lado do humorista, que faleceu há exatamente 2 anos, aos 42 anos de idade, em decorrência de complicações da covid-19.

Em sua conta no Instagram, Preta comemorou a amizade e ressaltou a saudade que sente do amigo."2 anos da sua partida aqui na terra, mas aqui no meu coração e na minha alma, você estará eternamente. É feito ímã o seu amor, o meu amor, o nosso amor. Eu nunca vou te esquecer, pois você vive em mim", declarou Preta