Bela Gil é convocada para equipe de transição do governo Lula: ''Honra''

Filha de Gilberto Gil, Bela Gil, celebrou convite para integrar o núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 18h31

A filha de Gilberto Gil (80), Bela Gil (34), recebeu um convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à fome de transição do governo do futuro presidente Lula. Neste sábado, 12, a chef saudável comemorou a oportunidade.

Em sua rede social, a apresentadora deu a notícia e celebrou o cargo em que atuará ao lado da senadora Simone Tebet (MDB) e da ex-ministra Tereza Campello (PT).

"Recebi com muita honra o convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome de transição do governo @lulaoficial. Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis", disse ela.

"Sempre enxerguei a política como um dos pilares da transformação que eu acredito e almejo. É ela que nos dá ferramentas práticas para, efetivamente, transformarmos a vida das pessoas hoje e no futuro. Então, aos meus companheiros de trabalho, tô pronta pra somar!", prometeu ela.

Filha de Bela Gil, Flor Gil, choca ao raspar a cabeça

A filha de Bela Gil, Flor Gil, de 14 anos, chocou os internautas recentemente ao mostrar que raspou a cabeça. Em um vídeo de antes e depois, adolescente exibiu a mudança radical.

No registro, a neta do cantor Gilberto Gil apareceu no início com seus cabelos longos e em seguida surpreendeu ao aparecer com a cabeça raspada.

"Ops", disse ela na legenda do vídeo. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a mudança.

