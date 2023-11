Bebê de Cristiano é internado para cirurgia delicada: "Seu pai vai lutar por você"

Bebê de Cristiano é internado para cirurgia delicada; ele nasceu com problema no coração

Filho do cantor sertanejo Cristiano, o pequeno Miguel será operado em uma cirurgia delicada nesta segunda-feira, 20. Em seu perfil nas redes sociais, o cantor pediu orações e revelou otimismo antes do procedimento.

“Hoje lute por você filho, e pro resto da minha vida, seu pai vai lutar por você!”, declarou ele emocionando os fãs. Muitos deixaram mensagens de carinho para o pequeno, que é fruto do casamento com a influenciadora Paula Vaccari.

Miguel, que está com cinco meses, nasceu com Tetralogia de Fallot. O problema congênito é diagnosticado pelo pediatra logo após o nascimento. Ele é causado por uma má formação no músculo cardíaco, que também atinge a aorta e a valva pulmonar.

Foi o próprio Cristiano quem revelou a condição logo após o nascimento. “Nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? Deus”, disse o cantor.

Cristiano também enfrentou drama

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembrou uma fase difícil em sua vida. Ele contou que enfrentou a depressão ao lidar com a morte de sua mãe e também viu o seu colega se afundar na mesma doença.

Em entrevista para o jornalista Renato Sertanejeiro, ele contou sobre os obstáculos que eles enfrentaram nos últimos tempos. "É a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu adoeci por conta da perda da minha mãe. Quando estava melhorando, o Zé adoeceu muito. Ele se tornou alguém que era completamente descontrolado com álcool. Daí foi preciso tomar remédio para depressão e eu vi o Zé no fundo do poço", afirmou ele.