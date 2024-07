Beatriz Reis entrega desejo após o BBB 24 e confessa: 'Gosto de desafio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis relembrou trajetória para realizar sonho de ser atriz e torce para conseguir espaço na mídia

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, tem celebrado todas as conquistas de sua vida após deixar o reality global, mas garante que ainda tem muitos sonhos a serem realizados. Em entrevista à CARAS Brasil, a paulistana confessou que segue lutando por um papel desafiador em uma produção de destaque na indústria do entretenimento.

Durante um bate-papo com o jornalista Fabrício Pellegrino, a ex-BBB foi questionada sobre qual seria o papel dos seus sonhos. "Não tenho uma personagem específica, mas algo que me tirasse da minha zona de conforto. Eu gosto de desafio. Eu não gosto de nada fácil. O que é simples pra mim não me atrai", disse.

"La dentro [na casa do BBB 24] até falei para o Tadeu, o que é fácil eu olho e digo: 'não quero não. É difícil? Agora eu quero'. Eu acho que uma coisa que fosse o oposto de mim, algo que tirasse essa Bia alegre, que todo mundo conhece para algo que você olha e diz: 'poxa, estou vendo uma atriz, um personagem mesmo'. Isso seria muito incrível", completa.

Apesar de parecer um caminho natural para algumas pessoas que deixam o mundo dos realities, Bia conta que o sonho de ser atriz sempre esteve presente em sua vida. Quando estava no ensino médio, ela chegou a ficar popular em sua escola por escrever duas peças de teatro que lhe renderam muitos elogios.

"Eu sempre tive muita vontade e eu tinha muita certeza que eu ia conseguir meu sonho. Eu não sei como, mas eu me via no meu sonho. Eu falava: 'Eu nasci pra isso. A televisão é pra mim, eu sou pra televisão e uma hora vai acontecer'. E aí, na escola, eu queria fazer aquela peça, queria fazer acontecer a peça com sucesso".

Na época, suas produções escolares ficaram conhecidas, até que chegou a receber convite para transformá-la em uma série de televisão. "A peça era só pra apresentar pra três turmas, a princípio. Era um trabalho comum na escola. E terminou indo pra escola inteira, todos os turnos, manhã, tarde, noite. Foi para o teatro e quase virou uma série de televisão", diz ela, empolgada com a possibilidade e ainda ter uma chance. "Pode virar uma série, pode ser um filme, uma novela", torce.