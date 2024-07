Beatriz Reis revela o que alguém precisa para conquistar seu coração: ‘Não sou fácil’

Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB, Beatriz Reis, confessa sobre sua vida amorosa após o reality

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. A ex-BBB Beatriz Reis (24) foi uma das convidadas dessa nova edição. Desde que encerrou sua participação na casa mais vigiada do país, a vida amorosa de Beatriz ficou em alta. Em entrevista à TV CARAS, ela revela o que alguém precisa para conquistar seu coração: "Não sou fácil".

Antes de entrar no BBB 24, a vendedora ambulante confessou que era virgem e que nunca tinha namorado. Beatriz Reis menciona que é uma mulher bastante reservada quando o assunto é vida amorosa.

"Sempre fui muito reservada, sou mais tímida, tem que vir me paquerar, porque se não eu me escondo. Não sou fácil não, tem que vir até mim e falar comigo [...] Eu estou em um lugar e as vezes está cheio de seguranças, como o povo vai me beijar na boca?", brinca.

Beatriz ainda comenta que é muito romântica, por conta disso, não gosta de se envolver quando não sente algum interesse além do físico: "Sou uma pessoa muito romântica, eu tenho que olhar e sentir alguma coisa, o coração dar uma sambadinha, tem que ter um climinha, olhar e sentir. O coração tem que dar uma balançada e tem que chegar em mim", revela.

É UM PERSONAGEM?

Depois que encerrou sua participação no BBB 24, alguns internautas apontaram que a ex-vendedora do Brás era uma farsa e que nunca trabalhou como vendedora ambulante. Durante conversa com a TV CARAS, ela desmente boatos de que não era camelô.

"[Falaram] que eu era um personagem, que eu tinha lente nos dentes, só sei dar risada, eu acho uma coisa tão sem sentido para mim, tão sem noção. As minhas fotos causaram muito [rumores] de que eu era um personagem, porque eu tinha fotos bem produzida nas minhas redes sociais, só que eu estava correndo atrás do meu sonho".

"Eu ia em um salão de alto padrão em Guarulhos, e pedia um apoio para me maquiar, fazer fotos, era uma parceria. Eu [estava] correndo atrás do meu sonho de atriz e modelo. Algumas pessoas sem noção entenderam que eu estava forçando um personagem. Chegaram a falar que eu fui para o Brás para me passar por uma [camelô] para entrar no Big Brother", finaliza.

