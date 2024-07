Beatriz Reis, do BBB 24, assume dificuldade e revela diagnóstico de ansiedade

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis contou que ainda não retomou terapia após o BBB 24 e relembrou problemas que já enfrentou no passado

Conhecida por seu jeito agitado dentro da casa do BBB 24, que muitas vezes provocou brigas e até mesmo sua eliminação, a influenciadora Beatriz Reis confessou que recebeu diagnóstico de ansiedade antes de entrar no reality. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa detalhou que lidar com o problema de saúde não é nada fácil.

Durante o bate-papo com o jornalista Fabrício Pellegrino, Bia, que é uma das convidadas especiais do CARAS Inverno, que neste ano acontece em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, falou que não retomou seu tratamento com psicólogo após deixar o BBB 24.

"Eu fazia terapia, mas quando eu saí da casa eu nunca fiz. Eu preciso fazer, fazer já. Todo mundo fala: 'tem que fazer, tem que fazer'. Saiu da casa e já corre para uma psicóloga. Mas eu não tive tempo ainda", lamenta.

A ex-camelô confessou que por diversas vezes viu que poderia realizar grandes sonhos, mas o fato de ser ansiosa acabou atrapalhando. "É muito, mas era um nível de ansiedade... Porque eu sou agitada, eu quero tudo pra ontem, tudo pra agora".

"Eu quero ver a coisa acontecendo. E aí juntava essa coisa de querer realizar meu sonho e várias vezes eu quase ia. Batia muito na trave. Minha vida inteira. Eu ia na cara do gol e voltava", completa.

Em outro momento da conversa, a famosa comentou sobre sua trajetória de luta para conseguir entrar no reality global, o qual ela se inscreveu mais outras duas vezes e acabou se frustrando ao passar por todo o processo seletivo. Segundo Bia, esse foi o "não" mais marcante de sua vida.

"Eu levei dois 'não'. O primeiro foi o pior, porque eu não sabia como era o trâmite do processo seletivo e eu quase entrei. Você só não sabe que vai entrar na televisão, então me deu um choque. Eu vi os VTs na televisão e aí falei: 'peraí, eu gravei também o vídeo. Por que o meu não está passando? Por que eu não estou lá?' Esse foi bem difícil de lidar", relembrou.